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مجلس “تعليم الجوف” يوصي بإقامة معرض للتحول الرقمي بالمدارس

مجلس “تعليم الجوف” يوصي بإقامة معرض للتحول الرقمي بالمدارس
http://almnatiq.net/?p=828389
المناطق - الجوف

أوصى الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للعام الدراسي الحالي، بإقامة معرض للتحول الرقمي في كل مكتب بالمدارس المتميزة ويعد جدول زيارات لبقية المدارس.

وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ منور بن حويطي السرحاني أن المجلس الذي عقد برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أوصى كذلك بتكليف منسق في كل مكتب لتذليل الصعوبات التي تواجه المدارس أثناء تطبيق مشروع مدارس “بوابة المستقبل”، وتكريم وتحفيز المدارس والطلاب وأولياء الامور على مستوى المكاتب، وإعداد خطة من قبل الجهات
المعنية لرفع نسبة التفعيل، والتوسع في مدارس الطفولة المبكرة في 8 مدارس جديدة ويكون المستهدف من البنين للعام القادم 1000 طالب وعدد فصول البنين 39 فصل، وزيادة حملات التوعية بأهمية الحاق الطلاب في مدارس الطفولة المبكرة، وإعداد برامج لتأهيل المعلمات المسند لهن تدريس البنين في مدارس الطفولة المبكرة، وتشكيل لجنة مختصة في اختيار المقر المخصص للروضة في مدرسة الطفولة المبكرة، وإجراء دراسة علمية لنتائج عينة من طلاب الصف الثاني والثالث الملتحقين ببرنامج الطفولة المبكرة ومقارنتها بنتائج أقرانهم ممن لم يلتحقوا بالبرنامج .

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