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اجتماع تنسيقي للطائرات المشاركة برالي حائل نيسان 2020

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اجتماع تنسيقي للطائرات المشاركة برالي حائل نيسان 2020

اجتماع تنسيقي للطائرات المشاركة برالي حائل نيسان 2020
http://almnatiq.net/?p=828392
المناطق - حائل

عقد الاجتماع التنسيقي للطائرات المشاركة برالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ في فندق الملينيوم يوم الاثنين ٩ / ٦ / ١٤٤١ هـ برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ عبدالعزيز السيف، وبمشاركة رئيس اللجنة الأمنية العميد مرعي الشهراني، ورئيس الخدمات الطبية والاسعافية المهندس عبدالرحمن اليحيا، و مدير مطار حائل الدولي الأستاذ خالد السيف، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة بالرالي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط من أهمها تزويد قائدي الطائرات بمسار الرالي، واحداثيات نقاط البداية والنهاية، وتحديد المهابط المقررة للطيران العمودي قرب مسار المتسابقين وتحديد الارتفاع عند المغادرة والعودة، كما تم مناقشة تحديد الارتفاع وقناة الاتصال “التردد” ومكان تمركز سيارة الوقود، وتحديد آلية الاتصال مع غرفة العمليات .

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