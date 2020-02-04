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أكثر من مليون حالة تستفيد من خدمات مجمع البر الطبي الصحية

أكثر من مليون حالة تستفيد من خدمات مجمع البر الطبي الصحية

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يضم 12 عيادة تقدم خدماتها مجانا

أكثر من مليون حالة تستفيد من خدمات مجمع البر الطبي الصحية

أكثر من مليون حالة تستفيد من خدمات مجمع البر الطبي الصحية
http://almnatiq.net/?p=828401
المناطق - جدة

بلغ عدد مراجعي المجمع الطبي العام بجمعية البر بجدة والذين يتلقون الخدمات الصحية الشاملة أكثر من مليون مريض وذلك منذ انطلاق المجمع.

وذكر مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن الخدمات الصحية والتي استفاد منها حتى اليوم مليون وواحد وتسعون ألف حالة ، تقدم للمرضى المكفولين من الأيتام والأرامل مجاناً ، أما عموم الفقراء وذوي الدخل المحدود فبتعرفة رمزية باستثناء الأدوية فهي تقدم مجاناً أيضا.

وذكر المهندس حكمي أن الخدمات تقدم من خلال 12 عيادة تحوي كافة التخصصات والخدمات الطبية ومزودة بالأجهزة الحديثة اللازمة , كما أن الأطباء الموجودين بالمجمع على قدرة عالية من الخبرة بالإضافة إلى أن المجمع يحوي مختبرات مجهزة تجهيزاً كاملاً بالمعدات الطبية الحديثة.

هذا وقد نوقش خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية البر والذي عقد يوم أمس الأول برئاسة رئيس الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي كيفية تطوير خدمات الجمعية وخدمة أكبر عدد من سكان المحافظة خصوصا من الفئات التي تتبناها الجمعية ، فيما أكد المجلس أن العام 2020 سيكون عاماً متميزاً في العمل الخيري وسيحظى المستفيدون بالعديد من الخدمات الاضافية والمتنوعة.

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