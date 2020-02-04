السعودية تتقدم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027

المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الأكبر في آسيا.

وبحسب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل فقد جاء طلب الاستضافة بعد دعم الهيئة العامة للرياضة، مشيرا إلى امتلاك المملكة سجلا حافلا وإرثا فنيا كبيرا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية.

وأضاف المسحل بأنه سيتم البدء في تكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة وتقديمه بالصورة المشرفة للملكة العربية السعودية وتحقيق الهدف المنشود.