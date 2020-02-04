أمطار على منطقة الباحة

المناطق - واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق وغامد الزناد والمخواة وقلوة والحجرة وبعض المراكز التابعة لها ، وعددا من منتزهات المنطقة ، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضباباً كثيفاً أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات .

