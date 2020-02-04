جامعة شقراء تستضيف نهائيات دوري كرة الطائرة للجامعات الخميس المقبل

تستضيف جامعة شقراء الخميس المقبل نهائيات دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة بالصالات.

وتأهل للنهائيات 8 جامعات من أصل 14 جامعة شاركت في التصفيات التمهيدية, وستقام المباريات على صالتي ناديي أشيقر والوشم لمدة 3 أيام، بمشاركة جامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والحدود الشمالية، والجوف، والملك عبدالعزيز، وجازان، وشقراء، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود.