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جامعة شقراء تستضيف نهائيات دوري كرة الطائرة للجامعات الخميس المقبل

جامعة شقراء تستضيف نهائيات دوري كرة الطائرة للجامعات الخميس المقبل

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جامعة شقراء تستضيف نهائيات دوري كرة الطائرة للجامعات الخميس المقبل

جامعة شقراء تستضيف نهائيات دوري كرة الطائرة للجامعات الخميس المقبل
http://almnatiq.net/?p=828421

تستضيف جامعة شقراء الخميس المقبل نهائيات دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة بالصالات.
وتأهل للنهائيات 8 جامعات من أصل 14 جامعة شاركت في التصفيات التمهيدية, وستقام المباريات على صالتي ناديي أشيقر والوشم لمدة 3 أيام، بمشاركة جامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والحدود الشمالية، والجوف، والملك عبدالعزيز، وجازان، وشقراء، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود.

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