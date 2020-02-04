تستضيف جامعة شقراء الخميس المقبل نهائيات دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة بالصالات.
وتأهل للنهائيات 8 جامعات من أصل 14 جامعة شاركت في التصفيات التمهيدية, وستقام المباريات على صالتي ناديي أشيقر والوشم لمدة 3 أيام، بمشاركة جامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والحدود الشمالية، والجوف، والملك عبدالعزيز، وجازان، وشقراء، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود.
جامعة شقراء تستضيف نهائيات دوري كرة الطائرة للجامعات الخميس المقبل
تستضيف جامعة شقراء الخميس المقبل نهائيات دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة بالصالات.
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