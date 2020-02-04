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فروسية الجوف تمدد فترة مسابقة تصميم شعارها الجديد حتى 20 فبراير

فروسية الجوف تمدد فترة مسابقة تصميم شعارها الجديد حتى 20 فبراير

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فروسية الجوف تمدد فترة مسابقة تصميم شعارها الجديد حتى 20 فبراير

فروسية الجوف تمدد فترة مسابقة تصميم شعارها الجديد حتى 20 فبراير
http://almnatiq.net/?p=828424
المناطق - الجوف

مددت إدارة ميدان الفروسية بمنطقة الجوف مسابقة تصميم الشعار الجديد للميدان والذي أعلنته في وقت سابق حتى يوم 20 فبراير الجاري .
وأوضح مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي, أن مجلس الإدارة يعمل حالياً على تطوير الميدان بكل جوانبه حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الإدارة حتى يضاهي في مستواه الميادين العالمية.
مشيرا إلى أن الميدان ينظم الآن مسابقة لأبناء وبنات الوطن للمشاركة في تصميم شعار وهوية للنادي تتماشى مع هذا التطور، مع مراعاة الشروط “أن يكون الشعار مبتكرا وجديد في تصميمة، أن يتضمن الشعار السيفين والنخلة وهوية المنطقة والفروسية، لايكون الشعار مقتبس من أي شعارات أخرى، لايحق المطالبة لاحقا باسترجاع الشعار الفائز، يمتلك الميدان الحقوق الفكرية للشعار “.
ودعا مدير ميدان الفروسية بالجوف المشاركين إلى إرسال المشاركات بصيغ متعددة على بريد النادي الالكتروني “[email protected]” ، في موعد أقصاه 20 فبراير 2020 م ، علما بأن قيمة جائزة الشعار للفائز ستكون 30 ألف ريال.

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