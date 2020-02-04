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درّاج فريق الإمارات “روي كوستا” يتصدر المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية

درّاج فريق الإمارات “روي كوستا” يتصدر المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية

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درّاج فريق الإمارات “روي كوستا” يتصدر المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية

درّاج فريق الإمارات “روي كوستا” يتصدر المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية
http://almnatiq.net/?p=828427
المناطق - واس

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية، في البطولة الدولية التي تقام في العاصمة الرياض، وتستمر حتى السبت المقبل، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، حيث يقام هذا الحدث العالمي الكبير تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات uci، وضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج “جودة الحياة”.
وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وانتهت في مركز السيباني التابع لمحافظة ضرما بمسافة بلغت 173كلم، وشهدت تنافساً شديدا بين المتسابقين الذين واجهوا بعض الصعوبات في الارتفاعات والانخفاضات على الطريق، كان أصعبها عند منطقة القدية.
وتصدر دراج فريق الإمارات “روي كوستا” المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020، حيث حصل على التصنيف الفردي العام والمركز الأول و”القميص الأخضر”, بزمن قدره 3.52 ساعة، فيما حل في المركز الثاني الدراج البريطاني “هاسلر هاينريش” من الفريق البريطاني وحصل على المركز الثاني في التصنيف الفردي العام وعلى “القميص المنقط”، وجاء في المركز الثالث الدراج الفرنسي بوهاني ناصر من الفريق الفرنسي, وحصل على “القميص الأحمر”، كما حصل على جائزة أفضل دراج شاب اللاعب “كورن لورنتز” من فريق الدنمارك وحصل على “القميص الأبيض”.
وتستكمل صباح غدٍ الأربعاء المرحلة الثانية من الطواف بداية من القرية التراثية “حصن سدوس” إلى محافظة الدرعية “البجيري”، بمسافة إجمالية تبلغ 182كلم، أما ثالث المراحل فسيقام يوم الخميس وينطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية “البجيري”
بمسافة 119كم، والمرحلة الرابعة ستقام في يوم الجمعة القادمة وتبدأ من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، بمسافة 137كم، والمرحلة الخامسة والأخيرة التي ستقام يوم السبت وتبلغ مسافتها 144كم، فستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي نقطة نهاية مراحل الطواف.
يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم.

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