الأمير عبدالعزيز بن سعد يعلن انطلاق رالي حائل نيسان الدولي في نسخته الـ 15

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2020م اليوم انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ 1 بمشاركة 116 متسابقًا في فئتي السيارات والشاحنات وفي فئة الدراجات النارية والكواد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي وذلك في مركز ” المغواة ” بحائل.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم ألقى سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كلمة أوضح فيها أن مدينة حائل شهدت الانطلاقة الحقيقية لرياضة السيارات والدراجات النارية ومنافساتها قبل 15 عامًا بمبادرة من سمو أمير منطقة حائل آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ، وأصبح حدثًا عريقًا اكتسب شهرة عالمية يتجهَّز لخوضه مُعظم أبطال ومُحبِّي رياضة السيارات والدراجات النارية وأبطالها من داخل وخارج المملكة .

وقال سموه ” اليوم دخلنا مع هذه الرياضة عصرًا ذهبيًا بدعمٍ مباشرٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إضافة إلى دعم واهتمام الهيئة العامة للرياضة برئاسةِ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ” مؤكدًا أهمية هذا الرالي في نسخته الجديدة بكونه رالي صحراوي طويل – كروس كانتري – وترَشُّحهِ ليكون ضمن جولات بطولة العالم للكروس كانتري بدءًا من الموسم المُقبل إن شاء اللـه.

وأضاف نحن على ثقةٍ بأن حائل ستُثبت جدارتها لهذا الترشح، وتضع اسمها على ساحة رياضة السيارات والدراجات النارية وستُصبح من أبرز المحطّات على خريطة السباقات العالمية في العام المقبل بمشيئة الله مقدمًا الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبة وجميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة التي ساهمت باستضافة حائل لهذا الحدث الكبير والجهود التي بذلوها لإنجاح الرالي مهنئًا أهالي حائل بهذا الإنجاز متمنيًا لجميع المشاركين السلامة والنجاح في مشاركتهم في الرالي.

