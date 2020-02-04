الجولة 17 تنطلق الأربعاء.. الهلال والنصر يستضيفان الرائد والفتح

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تنطلق غداً الأربعاء، منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات، ستجمع الأولى بين ضمك والعدالة ثم التعاون والاتحاد، وأخيرا يلتقي المتصدر الهلال مع الرائد.

صافرة البداية ستنطلق أولاً في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، حيث لقاء ضمك صاحب المركز الـ 16 برصيد عشر نقاط مع العدالة الذي يمتلك أحد عشر نقطة محتلاً المركز الـ 14، وذلك في تمام الساعة 4:00م بتوقيت مكة المكرمة، بينما يستضيف التعاون الرابع برصيد 27 نقطة، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فريق الاتحاد الثاني عشر برصيد 16 نقطة، في الساعة 6:25م، بينما يلعب الهلال متصدر الترتيب برصيد 35 نقطة، في ملعبه بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، مع الرائد السادس برصيد 27 نقطة، في تمام الساعة 8:20م.

وتقام يوم الخميس مباراتين، حيث يستضيف النصر الوصيف برصيد 34 نقطة، فريق الفتح الـ 15 برصيد عشر نقاط، بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، الساعة 6:20م، بينما يحل الاتفاق الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ضيفاً على الأهلي الثالث برصيد 30 نقطة، في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في تمام الساعة 8:20م.

ويسدل الستار على لقاءات الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات، يلتقي في الأولى أبها الذي يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة، مع الوحدة صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة وذلك عند الـ 4:00م، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، بينما يستضيف الحزم الثالث عشر برصيد 16 نقطة بملعبه في الرس، فريق الفيحاء، العاشر برصيد 21 نقطة، في تمام الساعة 6:30م، وأخيراً يستضيف الفيصلي الثامن برصيد 24 نقطة، بملعب مدينة المجمعة الرياضية، فريق الشباب، السابع برصيد 25 نقطة، في تمام الساعة 8:20م.