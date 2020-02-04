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الجيش المصري التاسع عالميا والأول عربيا بقائمة “أقوى الجيوش”

الجيش المصري التاسع عالميا والأول عربيا بقائمة “أقوى الجيوش”
http://almnatiq.net/?p=828451
المناطق - وكالات

سجلت مصر، تقدما في تصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم لعام 2020، لتصل إلى المركز التاسع عالميا والأول عربيا.

وتقدمت مصر 3 مراكز مقارنة بقائمة عام 2019. وكشف التقرير بيانات عن الجيش المصري، خولته لاحتلال هذا المركز ضمن العشر الأوائل.

وأوضح موقع “غلوبال فاير باور” أن مصر خصصت ميزانية دفاعية قدرها 11 مليار و200 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالطاقة البشرية التي يحظى بها الجيش المصري، قال الموقع إن عدد من يصلحون للخدمة في الجيش يبلغ نحو 36 مليون شخص، وإن عدد من يصلون لسن الخدمة سنويا يبلغ حوالي مليون ونصف المليون شخص.

واستطرد الموقع موضحا أن العدد الإجمالي للجنود في الجيش المصري يبلغ حوالي 920 ألف جندي، وأن عدد الجنود الموجودين بالخدمة حاليا هو 440 ألفا، فيما بلغ عدد جنود الاحتياط 480 ألفا.

أما عن القوة العسكرية للجيش المصري، فذكر موقع “غلوبال فاير باور” أنه يملك 215 طائرة مقاتلة، ونحو 4 آلاف دبابة، وحاملتي طائرات، و7 فرقاطات، و8 غواصات.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أقوى الجيوش، تلتها روسيا ثم الصين فالهند فاليابان.

وحل جيش كوريا الجنوبية في المركز السادس، ثم الجيش الفرنسي، متبوعا بالجيش البريطاني. فيما كانت المرتبة العاشرة من نصيب جيش البرازيل.

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