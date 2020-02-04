محافظ الخفجي يستقبل لجنة مكافحة التسول

المناطق - الخفجي

استقبل محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع في مكتبه صباح هذا اليوم، أعضاء لجنة مكافحة التسول بمحافظة الخفجي، حيث اطلع على تقرير أعمال اللجنة خلال الستة أشهر الماضية من عام 1441 هـ.

الجدير بالذكر ان اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية هي (المحافظة – هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر – الشرطة – وزارة الشؤون الاسلامية والمساجد – المباحث العامة)، حيث قدمت اللجنة تقريرها والذي احتوى على ١٢ جولة ميدانية بواقع جولتين في كل شهر، تمت من خلال هذه الجولات المناصحة للمتسولين وتوجيههم للطرق الصحيحة لكسب الرزق.

وفي ختام اللقاء شكر الهزاع أعضاء اللجنة مثمنا جهودهم التي لها أثر على واقع اليوم