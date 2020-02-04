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محافظ الطائف يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين

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بحضور المدير العام للتعليم ومساعديه

محافظ الطائف يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين

محافظ الطائف يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين
http://almnatiq.net/?p=828463
المناطق - عادل الزهراني

رعى معالي محافظ الطائف الاستاذ سعد مقبل الميموني وبحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه حفل تكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 1439-1440هـ الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بمسرح التعليم بالحلقة بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ومديري الادارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين بالمدارس وجمع من أولياء الامور ورجال التعليم وأعيان المحافظة .
وأوضح اللهيبي في كلمته بهذه المناسبة أهمية تكريم الطالب المتفوق والمردود الإيجابي لهذا التكريم على مستقبله العلمي مشيراً إلى أن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي يحتفي بها التعليم ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقة للوطن، مشيراً إلى أن هذا التفوق إنما جاء بتضافر جهود المسئولين بالإدارة وفي المدارس وأولياء أمور الطلاب، متمنياً أن يستمر هذا التعاون لما فيه خدمة أبنائنا الطلاب. ومهنيئا 434 طالب من مختلف المراحل الدراسية والحاصلين على نسبة ١٠٠٪؜ لطلاب التعليم العام (حكومي ، أهلي ) و 99% فما فوق لطلاب مدارس التحفيظ و95% للتربية الخاصة.
ووجه اللهيبي شكره وتقديره لمحافظ الطائف الاستاذ سعد الميموني على وقوفه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة أنشطة الإدارة وبرامجها المختلفة ودعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب المتفوقين بحضوره حفل تكريمهم ومقدما شكره لإدارة التوجيه والارشاد وجميع المشاركين في إقامة هذا المحفل. من جهة أخرى أكد الطالب المتفوق عمر الزهراني في كلمة زملائه المتفوقين أن هذا التكريم سيكون دافعاً لهم لمواصلة التفوق والإبداع بتوفيق الله وسيكونون عند حسن الظن فيهم ،نحمي حماة وطننا ونعلي راياته ونطور غده متسلحين بعلم عظيم وإيمان أعظم بالله أولا ثم بوطننا ثانيا ،مقدماً شكره لمحافظ الطائف ومدير عام التعليم على رعايتهم لهذا الحفل. وفي الختام بدأت مسيرة الطلاب المتفوقين ، ثم كرم محافظ الطائف ومدير عام التعليم الداعمين والمشاركين ثم توج الطلاب بالشهادات والهدايا بهذه المناسبة. فيما قدم اللهيبي درع تذكاري لمحافظ الطائف بهذه المناسبة .
يذكر أن الحفل احتوى على عرض مرئي ثم أوبريت التفوق والعرضة السعودية من تنفيذ طلاب مدارس شباب الفهد الاهلية شارك فيه نخبة من الطلاب المتفوقين والمسؤولين.

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