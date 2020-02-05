ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 479 شخصا وأكثر من 20 ألف إصابة

المناطق - الرياض

أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 479 شخصا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبيه مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678. شخصا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغت 20630 حالة إصابة حول العالم ، منها 20471 حالة في الصين منها 425 حالة وفاة، و 159 حالة إصابة متوزعة على 23 دولة أخرى.

وأكدت المنظمة أنها تعمل حاليًا مع قطاع السياحة والطيران والسفر لوضع إجراءات لحماية العاملين في هذه القطاعات بهدف استئناف الرحلات إلى الصين .