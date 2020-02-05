الكاف يعاقب الهلال السوداني بسبب شغب لقاء الأهلي المصري

الكاف يعاقب الهلال السوداني بسبب شغب لقاء الأهلي المصري

أبرز المواد
استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان في أوروبا

استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان في أوروبا

أبرز المواد
راكب يجبر طائرة على العودة للمطار بدعوى الإصابة بكورونا

راكب يجبر طائرة على العودة للمطار بدعوى الإصابة بكورونا

أبرز المواد
“بناء شراكات فاعلة” .. ورشة عمل بإمارة منطقة جازان

“بناء شراكات فاعلة” .. ورشة عمل بإمارة منطقة جازان

منطقة جازان

الكاف يعاقب الهلال السوداني بسبب شغب لقاء الأهلي المصري

الكاف يعاقب الهلال السوداني بسبب شغب لقاء الأهلي المصري
http://almnatiq.net/?p=828472
المناطق - الرياض

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، تغريم نادي الهلال السوداني 100 ألف دولار بينها 50 ألف دولار مع وقف التنفيذ وأربع مباريات من دون جمهور، بسبب شغب أنصاره ضد ضيفه الأهلي في الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتوقفت المباراة 10 دقائق بنزول رجال الأمن لإخراج الجماهير الغاضبة والتي اعترضت على حكم المباراة المغربي رضوان جيد بإلقاء الزجاجات الفارغة والمقاعد في الملعب (74)، ونزل مشجعان إلى أرضية الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وتأهل الأهلي المصري إلى الدور ربع النهائي بإنهائه دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر وبالفارق عينه أمام الهلال الذي خرج خالي الوفاض من المسابقة.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا الثلاثاء أكد خلاله “اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، مما يعني تأهل الأهلي رسميا كوصيف عن المجموعة الثانية”.

وأضاف: “ذكر تقرير الحكم أن المباراة انتهت 1-1، وبالتالي يتم اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل الايجابي 1-1”.

وقرر الاتحاد الأفريقي “خوض الهلال السوداني 4 مباريات في المسابقات الإفريقية بدون حضور الجماهير مع غرامة قدرها 100 ألف دولار على نادي الهلال، منها 50 ألف دولار مع وقف التنفيذ بشرط عدم إدانة النادي بارتكاب أفعال مماثلة في غضون عام واحد”.

كما تم منع حسن محمد مسؤول نادي الهلال من حضور 5 مباريات إفريقية لناديه مع تغريمه 10 آلاف دولار.

روابط ذات صلة

استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان في أوروبا

استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان في أوروبا
راكب يجبر طائرة على العودة للمطار بدعوى الإصابة بكورونا

راكب يجبر طائرة على العودة للمطار بدعوى الإصابة بكورونا
الأمم المتحدة: خروق متكررة للهدنة في ليبيا

الأمم المتحدة: خروق متكررة للهدنة في ليبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*