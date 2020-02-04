“بناء شراكات فاعلة” .. ورشة عمل بإمارة منطقة جازان

جازان - فضه عطيف

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي على مسرح غرفة جازان اليوم ، ورشة العمل التي نظمتها الإمارة بالشراكة مع فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغرفة جازان تحت عنوان “نحو بناء شراكات فاعلة بين إمارة المنطقة والقطاع غير الربحي”.

وقدم الورشة كل من مدير فرع وزارة العمل بجازان المهندس أحمد القنفذي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد الصايغ، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور علي عريشي.

وشملت ورشة العمل عددًا من المحاور المتخصصة حول توفير التسهيلات والمحفزات للقطاع الخاص، والعمل على تعزيز المشروعات التنموية، والوصول إلى توصيات تسهم في بناء مشاريع تنموية جديدة، إلى جانب التركيز على بناء شراكات فاعلة تيسر التعاون بين إمارة المنطقة والقطاع الخاص، وكذلك القطاع غير الربحي، وبرامج التوطين الموجهة للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى الدعوة إلى استغلال الميز النسبية للمنطقة.