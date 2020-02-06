احدث الأخبار

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 دراسة: اللحوم الحمراء تسبب ثمانية أمراض
أبرز المواد
 الصين تقبض على “مصور الجثث” في ووهان
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يلتقي بالسفير الأمريكي لدى بلاده
أبرز المواد
 المملكة تنظم البطولة الأغلى عالمياً في سباقات الخيل بجوائز تفوق 29 مليون دولار
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تطلق خطة إستراتيجية لفحص وتشخيص فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره
أبرز المواد
 الهلال يكسب الرائد ويستمر متصدرًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 خالد الفيصل يدشن المركز الموحد للخدمات بجدة
أبرز المواد
 الزعاق يعلن عن بدء موسم “العقارب” .. “بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يدشن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع
أبرز المواد
 محافظ تيماء يستقبل رئيس الغرفة التجارية بتبوك
منطقة تبوك
 انطلاق دورة تدريب متطوعات الدفاع المدني بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد
دراسة: اللحوم الحمراء تسبب ثمانية أمراض

دراسة: اللحوم الحمراء تسبب ثمانية أمراض

أبرز المواد
الصين تقبض على “مصور الجثث” في ووهان

الصين تقبض على “مصور الجثث” في ووهان

أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني يلتقي بالسفير الأمريكي لدى بلاده

وزير الخارجية اليمني يلتقي بالسفير الأمريكي لدى بلاده

أبرز المواد

دراسة: اللحوم الحمراء تسبب ثمانية أمراض

دراسة: اللحوم الحمراء تسبب ثمانية أمراض
http://almnatiq.net/?p=828491
المناطق - الرياض

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن تناول مزيد من اللحوم الحمراء مرتبط بزيادة خطر الوفاة نتيجة ثمانية أمراض شائعة، منها السرطان والسكري وأمراض القلب وكذلك جميع المسببات الأخرى للوفاة.

وفحص باحثون بيانات نحو 537 ألف بالغ تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاما ووجدوا أن الأشخاص الذين استهلكوا لحوما حمراء بأكبر كميات زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26 بالمئة مقارنة بأولئك الذين تناولوها بكميات أقل.

لكن الباحثين ذكروا في دورية “ذا بي.إم.جيه” أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25 بالمئة خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.

وقال كبير معدي الدراسة، آراش اعتمادي، من المعهد الوطني الأميركي للسرطان: “تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة، وهي أيضا كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة”.

وأضاف “وجدنا أيضا أنه بالنسبة لنفس إجمالي استهلاك اللحوم فإن الأشخاص الذين ذكروا أنهم اتبعوا نظاما يتضمن نسبة أكبر من اللحوم البيضاء كانت معدلات الوفاة المبكرة بينهم أقل”.

ومن أجل وضع الدراسة، تابع الباحثون العادات الصحية والغذائية لأشخاص من ست ولايات أميركية ومنطقتين حضريتين لما يزيد عن 16 عاما تقريبا. وحللوا بيانات استطلاع عن إجمالي استهلاك اللحوم وكذلك استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة واللحوم البيضاء. وشملت اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير، بينما شملت اللحوم البيضاء الدجاج والديك الرومي والأسماك.

روابط ذات صلة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة
الصين تقبض على “مصور الجثث” في ووهان

الصين تقبض على “مصور الجثث” في ووهان
وزير الخارجية اليمني يلتقي بالسفير الأمريكي لدى بلاده

وزير الخارجية اليمني يلتقي بالسفير الأمريكي لدى بلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*