218 مليار دولار قيمة أغذية تفسد في المتاجر والمطاعم الأمريكية سنويا

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المناطق – الرياضالمناطق – الرياضتشير التقديرات الحكومية الأمريكية إلى أن نحو 40 في المائة من الأغذية التي يتم تصنيعها سنويا في الولايات المتحدة ونصف المنتجات الزراعية لا يتم الاستفادة منها.

وفي حين أن جزءا من الإهدار يحدث خلال سلسلة التوريد، إلا أن الجزء الأكبر من الأغذية التي تهدر سنويا التي تصل قيمتها إلى 218 مليار دولار، يتم التخلص منها من المنازل والمطاعم ومتاجر البقالة، حسبما تقول مؤسسة “ريفيد” غير الربحية في ولاية كاليفورنيا التي تهدف إلى إيجاد حلول من أجل الحد من إهدار الغذاء.

تخيل ثمرات موز لا تصاب أبدا بالعطب؟ هذا ليس حلما خياليا بالنسبة لأيدن موات رئيس شركة “هازيل تكنولوجيز” ومقرها مدينة شيكاغو الأمريكية.

وبحسب “الألمانية”، تنتج هذه الشركة مادة يمكنها تمديد صلاحية جميع أنواع الفواكه والخضراوات مثل الأفوكادو والتوت والكمثرى والبروكلي عن طريق إبطاء التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى حدوث العطب.

وتستخدم بعض من كبرى شركات الإنتاج الزراعي في العالم هذه التقنية لإرسال منتجاتها لدول أبعد دون أن تفسد وكذلك لتقليل الكمية المهدرة من هذه المنتجات التي يضطر تجار التجزئة للتخلص منها، لكن موات يقول إن الخطوة التالية هي تطويع هذه التقنية لخدمة المستهلك العادي.

ويقول موات من مكتبه داخل “يونيفرسيتي تكنولوجيا بارك” وهو مركز جديد للإبداع أقيم في حرم معهد إيلينوي للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، “أتصور أنه سيكون من الممكن حرفيا خلال الشهور الـ18 المقبلة أن يشتري المستهلك صندوق موز ثم يضع داخله كيسا من مادة “هايزل” مرة كل شهر، وسيكون لديه ثمرات موز لا تفسد إلى الأبد”.

وتندرج شركة “هايزل تكنولوجيز” في إطار موجة جديدة من الابتكارات التي تهدف إلى إبطاء عملية تعفن الأطعمة، ويصف الخبراء هذا الاتجاه بأنه سلاح رئيس في المعركة ضد الإهدار الهائل للموارد الغذائية في الولايات المتحدة.

وتقول مؤسسة ريفيد إن الأسرة الأمريكية المتوسطة تتخلص من 25 في المائة من مشترياتها من البقالة، وهو ما يكلف أسرة مكونة من أربعة أفراد ما يقدر بـ1600 دولار سنويا.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن مراكز التسوق في الولايات المتحدة تخسر 15 مليار دولار سنويا في صورة خضراوات وفواكه غير مبيعة. وفي الوقت ذاته، فإن الأغذية التي لا تؤكل تمثل العنصر الأول في مستودعات القمامة، ويضاف إلى هذه الخسائر الماء الذي يهدر في زراعتها والطاقة التي تستهلك في نقلها من مكان إلى آخر.