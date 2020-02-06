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693 مليار ريال إيرادات المملكة من تصدير النفط في 11 شهرا

693 مليار ريال إيرادات المملكة من تصدير النفط في 11 شهرا
http://almnatiq.net/?p=828493
المناطق - الرياض

جنت السعودية إيرادات قيمتها 693 مليار ريال من صادراتها النفطية خلال أول 11 شهرا من عام 2019، من بيعها نحو سبعة ملايين برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
ووفقا لـ”الاقتصادية” تراجعت الإيرادات من الصادرات النفطية خلال 11 شهرا (من يناير حتى نوفمبر 2019)، بنسبة 13.2 في المائة، حيث كانت إيراداتها 798.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وجاء تراجع الإيرادات من الصادرات النفطية السعودية خلال أول 11 شهرا من عام 2019، بشكل رئيس من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج لدول منظمة أوبك وأعضاء مستقلين من خارجها بقيادة روسيا.
وانخفض متوسط كمية الصادرات النفطية، لتبلغ سبعة ملايين برميل يوميا في أول 11 شهرا من 2019 مقابل 7.34 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض 338 ألف برميل يوميا، بتراجع نسبته 4.8 في المائة.
وبلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.25 مليون برميل يوميا في يناير 2019 ثم 6.98 مليون برميل يوميا في فبراير ثم 7.14 مليون برميل في مارس، ثم 7.18 مليون برميل في أبريل، و6.94 مليون برميل في مايو، و6.72 مليون برميل في يونيو، و6.88 مليون برميل في يوليو، و6.88 مليون برميل في أغسطس، و6.67 مليون برميل في سبتمبر، و7.06 مليون برميل في أكتوبر، و7.37 مليون برميل في نوفمبر 2018.

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