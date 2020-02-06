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“جولدمان ساكس”: النمو العالمي سينخفض متأثرا بفيروس كورونا

“جولدمان ساكس”: النمو العالمي سينخفض متأثرا بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=828494
المناطق - الرياض

قال جولدمان ساكس إن الضرر الواقع على النمو العالمي في 2020 جراء فيروس كورونا سيكون متواضعا بافتراض تبني السلطات في الصين وفي دول أخرى رد فعل قويا لخفض معدلات الإصابة الجديدة بشكل كبير بحلول نهاية الربع الأول.
ووفقا لـ”رويترز”، قدر البنك أن المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الجاري سينخفض بما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية.

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