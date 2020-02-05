“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة للإفصاح عن تواجدهم بجمهورية الصين الشعبية قبل أسبوعين من تاريخ وصولهم

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم في جمهورية الصين الشعبية خلال خمسة عشر يوماً قبل وصولهم .

وأكدت الجوازات على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية.