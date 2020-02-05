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استمرار هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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