وفيات كورونا ترتفع رغم العزل.. ونداء لوزراء الصحة في العالم

المناطق_وكالات

مجددا.. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين، رغم إجراءات العزل القاسية في مقاطعة هوبي

وأحصت السلطات ارتفاعا في عدد الإصابات في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، وقالت في تقريرها اليومي، الخميس، إن 65 حالة وفاة جديدة سجلت إلى جانب الإصابات

منظمة الصحة العالمية حثت بدورها كل وزراء الصحة في العالم على تحسين تبادل المعلومات بشأن انتقال فيروس كورونا، وأكدت المنظمة أنها سترسل فريقا من الخبراء الدوليين للعمل مع السلطات الصحية الصينية

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها، لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم

وحث جبرييسوس دول العالم على اتخاذ إجراءات مدروسة لا تثير الرعب لدى المواطنين، مطالبا بمراجعتها بشكل متكرر

وبدوره قال شين شو، سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن بعض القيود التي فرضتها الدول خالفت توجيهات منظمة الصحة العالمية

مشيرا إلى منع دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يوما سابقة، وتعليق إصدار التأشيرات وإلغاء رحلات الطيران

مؤكدا أن 99 بالمئة من الحالات في الصين، وأن 97 بالمئة من الوفيات في إقليم هوبي، الذي يضم مدينة ووهان حيث ظهر المرض للمرة الأولى