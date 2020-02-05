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5 خرافات عن السرطان.. يكشفها تقرير أمريكي

5 خرافات عن السرطان.. يكشفها تقرير أمريكي
http://almnatiq.net/?p=828539
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تنتشر خرافات عدة مرتبطة بالسرطان ومسبباته وطرق علاجه، فيما كشف تقرير مركز علاج السرطان عدم صحتها، محذرا من تصديقها. وأبرز هذه الأساطير أن أخذ عينة (خزعة) من الورم تسبب انتشاره، فيما يعتقد مخطئون أن تناول السكر أو المحلى الصناعي يؤدي لنمو وانتشار الأورام الخبيثة، وأن العلاج الكيميائي يترك آثارا سلبية دوما، كما أنه يقضي على الشعر ويمنع نموه مرة ثانية، ناهيك عن الحالة النفسية وأثرها في تفاقم أو شفاء السرطان، وهو ما لا يستند على أي دليل علمي، وأخيرا ادعاء انتشار السرطان بسبب الهواتف الذكية، رغم أن ذبذباتها منخفضة جدا ولا تسبب أي تلف للخلايا

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