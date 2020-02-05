ارتفاع المتملكين للمساكن إلى 2.29 مليون أسرة

كشف الإصدار الجديد للنشرة الدورية التابعة لمركز البيانات والرصد الإسكاني بوزارة الإسكان نموا واضحا في مؤشر نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنحو 3.6% خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، ليرتفع المؤشر إلى 62.08% في منتصف 2019، حيث بلغ عدد الأسر المتملكة للمساكن في عام 2017 نحو 2100129 أسرة، و2172198 أسرة في عام 2018. في حين بلغ عدد الأسر التي تملكت منازلها 2285786 أسرة حتى منتصف 2019

وبينت النشرة أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال العام 2019 بلغ نحو 321 ألف وحدة، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بنحو 69 ألف وحدة، وحلّت منطقة مكة المكرمة ثانيا بأكثر من 87 ألف وحدة،

فيما اكتمل بناء 330 ألف وحدة في العام نفسه، تتصدرها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 90 ألف وحدة، والرياض ثانيا بأكثر من 70 ألف وحدة، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بأكثر من 38 ألف وحدة جاهزة للاستخدام

وحول خصائص المساكن المملوكة للأسر السعودية، فقد بلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من نوع فيلا نحو 29.75% حتى منتصف 2019، فيما مثلت المساكن من نوع (شقق) والمشغولة بأسر سعودية نسبة 43.74% خلال الفترة نفسها في مختلف المناطق، في الوقت الذي استمر النمو الاقتصادي لقطاع الإسكان في الربع الثالث لعام 2019، إذ جاءت مساهمة الأنشطة العقارية رابعًا في الترتيب بين الأنشطة الاقتصادية بواقع 9.9% من الناتج المحلي غير النفطي

وتضمنت النشرة إحصاءات الربع الرابع من عام 2019 لأسعار العقارات السكنية، حيث شهد الرقم القياسي للقطاع العقاري السكني استقرارا نسبيا من أواخر 2018 واستمر إلى نهاية 2019، ليقف عند 83.3%. واختتمت النشرة موضوعاتها بإبراز النتائج القياسية في نمو القروض العقارية السكنية، مقارنة بين عامي 2018 و2019 مدفوعة بالدور الفاعل لبرنامج الإسكان في تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع وإسهامه في تمكين المواطنين من التملّك السكني