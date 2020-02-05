60 امرأة في «الدفاع المدني».. المرحلة الأولى في الرياض

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أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو توظيف 60 امرأة في الدفاع المدني بالرياض كمرحلة أولى، وستتوالى عملية استقطاب العنصر النسائي في بقية المديريات بالمناطق، إذ ستتولى المرأة عمليات الكشف الوقائي وإجراءات ومتطلبات السلامة، لافتا إلى أن للعنصر النسائي دورا توعويا في مجال السلامة والوقاية من الحريق وفي مراكز القيادة والسيطرة، إلى جانب أعمال أخرى ستؤول إليهن في المدارس والجامعات النسائية والمشاغل

ولفت خلال مشاركته في الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 بعنوان «الحاضر وصناعة المستقبل» بالدمام، أمس، أن عملية استكمال المنظومة قريباً، مشيرا إلى أن الدفاع المدني نهج في عقد المؤتمرات والاجتماعات السنوية مع كافة القيادات في المناطق؛ لمناقشة الأمور والمستجدات ومراجعة الخطط المنفذة والمستقبلية للدفاع المدني والاطلاع على البرامج العلمية الجديدة في العالم. وأشار إلى أن التعاون مستمر على مستوى الخليج العربي، وأن فريق البحث والإنقاذ السعودي تم تصنيفه تصنيفا عاليا من قبل المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ «انسراج» (INSARAG)، ومتطلعا إلى استمرار التعاون الخليجي في هذا المجال. وعن مدى الالتزام بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي بمنع تكسيات واجهات المحلات التجارية غير المطابقة والقابلة للاشتعال، قال العمرو إن الدفاع المدني يتابع هذا القرار بشكل دقيق حفاظا على سلامة المباني وقاطنيها، وهناك تعاون مع وزارة الإسكان، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بتوفير متطلبات واشتراطات السلامة في كافة المباني التي تسلمها وزارة الإسكان للمواطنين