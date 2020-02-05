السجن 9 سنوات ل3 شبان استدرجوا «قاصراً»

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أيدت محكمة استئناف «شمالي السعودية» حكما قضى بالسجن 9 سنوات والجلد 900 جلدة لـ3 شبان استدرجوا فتاة قاصرا بتهديدها بنشر صورها خلال تطبيقات الإنستغرام والسناب شات والواتساب، والتسبب في تغييبها عن أسرتها، وإقامة علاقة محرمة معها

ووفقا لصك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ»)، فإن الفتاة القاصر سقطت في فخ التعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقيم علاقة مع أحد الشبان من خلال محادثات «الواتساب» وتتبادل معه الصور عبر «السناب شات»، وسبق أن استدرجها للخروج معه، وأخذ حسابها على «الإنستغرام» وأصبح يهددها طالبا منها تكرار الخروج معه

وأقرت القاصر (13 سنة) في محضر التحقيقات بإقامة تلك العلاقة مع ذلك الشاب، وأفادت بأنها فوجئت في أحد الأيام بسيارة بداخلها شابان، أدخلاها بالقوة إلى السيارة وانتقلا بها لاستراحة لا تعرف موقعها، وأرادا إقامة علاقة محرمة معها. وأبلغ مواطن الجهات الأمنية بتغيب ابنة شقيقته، ليتم البحث عنها، والعثور عليها خلال 24 ساعة في استراحة تعود لاثنين من المتهمين

وفيما اطلعت النيابة على نتائج التحاليل المخبرية، أحالت المتهمين الـ3 للقضاء، مطالبة بإثبات إدانتهم باستدراج قاصر وإقامة علاقة محرمة معها وتغييبها عن أهلها

واستمعت دائرة قضائية إلى أطراف الدعوى واطلعت على الأدلة والقرائن وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وخلصت إلى إدانة المتهمين الـ3 بالإجماع فيما نسب إليهم، إلا أنها ردت طلب النيابة العامة بإقامة حد الحرابة على المتهمين

وعاقبت المحكمة المتهمين الـ3 كالتالي، السجن سنتين «مع إيقاف التنفيذ لـ6 أشهر»، والجلد 200 جلدة للمتهم الأول؛ لإقامته العلاقة المحرمة مع القاصر، فيما قضت ضد الشاب الثاني الذي استدرجها للاستراحة بالسجن 3 سنوات «وإيقاف التنفيذ لمدة سنة» والجلد 300 جلدة، ومعاقبة زميله مستدرج القاصر بالسجن 4 سنوات «مع إيقاف التنفيذ لسنة» والجلد 400 جلدة