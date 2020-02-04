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برنامج توعوي بمركز التاهيل الشامل بحائل عن مرض السرطان

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برنامج توعوي بمركز التاهيل الشامل بحائل عن مرض السرطان

برنامج توعوي بمركز التاهيل الشامل بحائل عن مرض السرطان
http://almnatiq.net/?p=828565
المناطق_مشعل المري

فعل مركز التاهيل الشامل بحائل ممثلة في قسم التمريض النسائي أنشطة توعوية ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرطان وخطره القاتل على الفرد والمجتمع وخلالها قدمت برامج طبية بحضور                            عدد من المختصات
وتناولت المشاركةُ الحديثَ عن مرض السرطان وطرق الإصابة به والطرق السليمة للوقاية منه وكيفية التعامل مع المرضى المصابين به.
الی ذلك أوضح مركز التاهيل أن مشاركته تهدف للتوعية من مخاطر الامراض القاتلة ضمن فعاليات الايام العالمية  ورفع مستوى الوعي على الفرد والمجتمع .

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