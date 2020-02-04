برنامج توعوي بمركز التاهيل الشامل بحائل عن مرض السرطان

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فعل مركز التاهيل الشامل بحائل ممثلة في قسم التمريض النسائي أنشطة توعوية ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرطان وخطره القاتل على الفرد والمجتمع وخلالها قدمت برامج طبية بحضور عدد من المختصات

وتناولت المشاركةُ الحديثَ عن مرض السرطان وطرق الإصابة به والطرق السليمة للوقاية منه وكيفية التعامل مع المرضى المصابين به.

الی ذلك أوضح مركز التاهيل أن مشاركته تهدف للتوعية من مخاطر الامراض القاتلة ضمن فعاليات الايام العالمية ورفع مستوى الوعي على الفرد والمجتمع .