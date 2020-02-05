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منطقة الجوف

هدف يودع 506 ملايين ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “حافز”

هدف يودع 506 ملايين ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “حافز”
http://almnatiq.net/?p=828566
المناطق_الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الأربعاء)، أكثر من 506 ملايين ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 334 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يناير 2020م.

وكشف “هدف”، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 173.763 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 160.365 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يناير، بلغ 2280 مستفيد ومستفيدة منهم 1328 إناث و952 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

 

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