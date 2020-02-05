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تعليم جدة يطلق حملة توعوية للوقاية من ” كورونا “

تعليم جدة يطلق حملة توعوية للوقاية من ” كورونا “
http://almnatiq.net/?p=828567
المناطق_جدة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بجدة حملة للتوعوية والوقاية من فيروس كورونا الجديد والتي تنفذها الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة وتستهدف الحملة أكثر من ٦٥٠ ألف طالب وطالبة والكوادر التعليمية والإدارية في أكثر من ٢٣٠٠  مدرسة بجدة ورابغ وخليص.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم  جدة حمود الصقيران أن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي وجه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في قطاعي “البنين والبنات” إلى بذل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة كافة التي تسهم في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية كما تم تشكيل لجنة مكونة من فريقي عمل للبنين والبنات للتوعية بالأمراض المعدية والإجراءات الاحترازية للأوبئة والفايروسات في فصل الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا تحديدا.

وأضاف الصقيران أن الحملة تشتمل على البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وبث الرسائل التوعوية لهم.

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