احدث الأخبار

“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”
أبرز المواد
 التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”
منطقة الرياض
 وزير العدل يوافق على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية
أبرز المواد
 ضمن فعاليات سباق الهجن في موسم حائل … المتحدة تتصدر بكار الجذاع ورمز القعدان لـ وهاج
منطقة حائل
 1,7 مليون زائر استقبلته مراكز التجمع الصحي الأول بالرياض في 2019
منطقة الرياض
 ارتفاع سعر برميل النفط 2.17 %
أبرز المواد
 دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة الهوائية يقلل نسبة الوفيات
أبرز المواد
 العمل تكشف حقيقة إلغاء نظام الكفالة للوافدين بالمملكة
أبرز المواد
 فلكية جدة: أول بدر عملاق بسماء المملكة في 2020.. السبت المقبل
أبرز المواد
 برنامج توعوي بمركز التاهيل الشامل بحائل عن مرض السرطان
منطقة الجوف
 هدف يودع 506 ملايين ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “حافز”
أبرز المواد
“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع

“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع

أبرز المواد
“إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”

“إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”

أبرز المواد
التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”

التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”

منطقة الرياض
وزير العدل يوافق على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية

وزير العدل يوافق على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية

أبرز المواد

1,7 مليون زائر استقبلته مراكز التجمع الصحي الأول بالرياض في 2019

1,7 مليون زائر استقبلته مراكز التجمع الصحي الأول بالرياض في 2019
http://almnatiq.net/?p=828591
المناطق - الرياض

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى لمدينة الرياض نحو 1.7 مليون زائر خلال العام المنصرم 2019، في وقت أضاف فيه التجمع إنجازات جديدة لسجله، قاطعاً خطوات كبيرة في الارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، التي تعد مكونات رئيسية للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة.
وأحرز التجمع الصحي الأول الذي يضم (45) مركز رعاية صحية أولية، تقدماً ملحوظاً في عمله على تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير قطاع صحي قادر على التقليل من نسب انتشار الأمراض، وتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة، ترتكز على استراتيجية الصحة العامة، وعلى أعباء المرض الرئيسية، بما في ذلك الأمراض غير المنقولة، بما يتواءم مع رؤية وزارة الصحة و مسيرة التحول الصحي، والتنمية الحضارية الشاملة للمملكة التي تتسم بالدقة والسرعة
وزار المراكز الصحية التابعة للتجمع خلال العام الماضي 1,694,492 مراجعاً، منهم 402396 مستفيداً من عيادة التطعيمات، و318921 مستفيداً من حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، في حين استفاد 11057 زائراً من العيادات التخصصية الاستشارية بتخصصاتها المختلفة “طب أسرة، جراحة عامة، مسالك بولية، جلدية، عظام، باطنة، نساء وولادة، أطفال، عيون”، فيما لم تتجاوز نسبة المحولين للمستشفيات 25% من إجمالي المستفيدين من العيادات الاستشارية.
وفيما يخص المبادرات والبرامج المختلفة، استفاد 886,171 شخصاً من الحملات التوعوية التي قدمتها مراكز التجمع الأول، و47,460 من مبادرات التمكين المجتمعي، كما تم تطبيق الملف الإلكتروني الصحي والوصفة الإلكترونية (وصفتي) في 43 مركز، وبلغ إجمالي عدد الوصفات الإلكترونية 307,566 وصفة، تم خلالها صرف 757,077 من الدواء للمستفيدين.
إضافة الى التوسع في خدمات المراكز الصحية حيث تم العمل على استحداث وتفعيل عدة عيادات وخدمات متنوعة اشتملت على: (43) عيادة لمتابعة الحمل، و(44) عيادة الطفل السليم، و(13) عيادة فحص ما قبل الزواج، و(5) عيادات فحص اللياقة الطبية لفحص الموظفين، و(4) عيادات فحص العمالة المنزلية، و(4) عيادات المسافر، و(4) عيادات مكافحة التدخين، و(3) عيادات النفسية المجتمعية، وعيادتيْ تغذية، و(10) عيادات تعزيز الصحة والتثقيف الإكلينيكي.
وسعياً منه لمواصلة نجاحاته خلال العام الجديد، يعتزم التجمع الصحي العمل على مواجهة التحديات، واستكمال الإنجازات، بإيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول للجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الأولية، ليضيف ذلك كله إلى ما حققه من برامج ومبادرات نوعيّة في العام 2019.
يشار إلى أن التجمع الصحي الأول بمدينة الرياض إحدى ثمار جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق “رؤية 2030” التي رسم خارطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويُمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المقدمة بزيارته أحد المراكز الصحية.

روابط ذات صلة

التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”

التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”
60 امرأة في «الدفاع المدني».. المرحلة الأولى في الرياض

60 امرأة في «الدفاع المدني».. المرحلة الأولى في الرياض
جامعة شقراء تستضيف نهائيات دوري كرة الطائرة للجامعات الخميس المقبل

جامعة شقراء تستضيف نهائيات دوري كرة الطائرة للجامعات الخميس المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*