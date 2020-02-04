ضمن فعاليات سباق الهجن في موسم حائل … المتحدة تتصدر بكار الجذاع ورمز القعدان لـ وهاج

المناطق - حائل

اختتمت أمس منافسات سباق الهجن لفئة الجذاع لمسافة ٦ كم و بمجموع ثمانية أشواط وذلك ضمن فعاليات موسم حائل وتحت إشراف من الاتحاد السعودي للهجن.

وانطلقت أشواط الجذاع بشوطين للرموز تصدرت الرمز الأول فيه “المتحدة” لمالكها لمحمد سعيد الهاجري، فيما حصل على رمز القعدان “وهاج” للمالك محمد سعود المري.

فيما حصلت “سمحة” لعلي راشد المري على الصدارة في سباق الشوط الثالث أما “مرهب” للمالك محمد عويد الجهني فحصل المركز الأول في ‏‎الشوط الرابع

بينما جاء في المركز الأول في شوط السباق الخامس “الشكله” لمشوح عساف العنزي بينما حصل على المركز الأول في شوط السباق السادس “مايهاب” لراشد محمد الهاجري.

في حين حققت المركز الأول في سباق الشوط السابع “الشاهينية” للمالك جابر عبدالله الشمري وفي ختام السباق حقق “فجاج” لنايف عوده الحويطي صدارة الشوط الأخير من منافسات سن الجذاع.

يذكر أن فعاليات سباق الهجن تقام بشكل يومي حتى السبت المقبل ضمن موسم حائل ويشرف عليها الاتحاد السعودي للهجن وذلك في ميدان حائل لسباقات الهجن.