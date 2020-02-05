“إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”

المناطق - الرياض

انطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لمساعدة الحكومة اليمنية، واستكمالاً لدور المملكة الريادي في التنمية ودعم المشاريع المستدامة، وفي إطار التعاون مع الحكومة اليمنية، وفي إطار نتائج ورشة العمل التي أقامها البرنامج بحضور دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، ومشاركة وزراء الحكومة اليمنية لتوفير متطلبات الأشقاء في اليمن، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مشتركة مع مؤسسة الوليد للإنسانية لمساعدة الأشقاء اليمنيين على بناء قدراتهم في مختلف المجالات، وتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي في اليمن.

وقال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تهدف إلى التنسيق والتعاون في تمكين المرأة والشباب وذلك من خلال عدة مجالات، ومن أهمها: التدريب والتوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل من خلال الاتفاقية المشتركة على بناء وترميم 1000 وحدة سكنية يستفيد منها حوالي 5000 مستفيد مباشر وغير مباشرة، إلى جانب تدريب وبناء قدرات 1000 يمني ويمنية، والمساهمة في توظيف طلاب الجامعات في مجال ريادة الأعمال ومجال المهن الحرفية والعمل على إيجاد وظائف لهم بعد مرحلة التدريب.

وستبني الاتفاقية المشتركة القدرات اليمنية في مجالات الصناعة والحرف اليدوية لتحقيق الدخل المستدام للأشقاء في اليمن، والذي يندرج تحت مجالات عمل الأطراف الموقعة.

وتأتي الاتفاقية المشتركة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد للإنسانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة التعليم من أجل التوظيف.

وقال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر الاتفاقية ستمهد للعمل مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على مساعدة الأخوة الأشقاء في اليمن، عبر بناء قدراتهم في مختلف المجالات، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تساهم في تنمية المجتمعات وتمكين المرأة والشباب، وبناء الجسور بين الثقافات، مضيفاً أن باكورة التعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية ستنطلق في محافظة عدن، ببناء وترميم العديد من الوحدات السكنية التي من شأنها توفير حياة كريمة للفئة الأكثر احتياجاً للسكن الآمن في عدن، ويتوقع أن يستفيد منها حوالي 5000 مستفيد مباشر وغير مباشر.

وأبان السفير آل جابر أنه سيتم إعطاء الأولوية في البرامج التنموية للعمل على تهيئة الشباب من الجنسين للانخراط في سوق العمل، وتمكين المرأة عبر برامج تنموية متخصصة في تحقيق ذلك، حيث يتوقع أن يكون عد المستفيدين من هذه البرامج المتخصصة حوالي 6000 مستفيد مباشر وغير مباشر.

ويعتبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن رائد في العمل التنموي في الجمهورية اليمنية، حيث أنجز أكثر من 100 مشروع تنموي ومستدام في قطاعات المياه والطاقة والكهرباء والطرق والنقل والموانئ والمطارات والصحة والتعليم والزراعة الثروة السمكية وقطاع المباني والمساكن.