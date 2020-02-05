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التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”

التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”

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التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”

التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”
http://almnatiq.net/?p=828602
المناطق - الرياض

ناقش مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري اليوم الاربعاء تطوير مركزية النقل الإسعافي ب”صحة الرياض” .
وذلك بحضور المشرف على الادارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالصحة الدكتور جلال العويسي .
واستعرض الاجتماع مراجعة خطط الطوارئ الصحية ، لمواجهة حالات الطوارئ ، وذلك بما يكفل تقديم الخدمات الطبية الملائمة على جميع مستوياتها في حالات الطوارئ ، وكذلك الوقوف على استعدادات “صحة الرياض” بكافة طاقتها البشرية والفنية ومدى قدرة الاستجابة في الحالات الطارئة والأزمات ، وكذلك مركزية النقل الإسعافي وتطويرها ، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، أن “صحة الرياض” ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وفي إطار توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، تعمل ضمن منظومة القطاعات الحكومية ، وتتولى تنفيذ المهام المناطة بها وذلك على مستوى المنطقة، كما تشارك في عضوية لجنة الطوارئ الفورية بالمنطقة وتقوم بتنسيق عقد الاجتماعات, وجمع تقارير المنشآت المتابعة, ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة.
وأثنى د. التويجري على التكامل والتعاون المستمر بين كافة القطاعات الحكومية في منطقة الرياض ، للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات ، وبما ينعكس على جاهزيتها للحالات الطارئة ، ومن ذلك منظومة المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض ، و فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ، والتجمع الصحي الأول ، والتجمع الصحي الثاني ، وكذلك كافة القطاعات المشاركة في لجنة الطوارئ الفورية بالمنطقة .
من جانبه أوضح المشرف العام على ادارة الطوارئ والازمات والكوارث بالصحة الدكتور جلال العويسي
أن ‏مركزية النقل الاسعافي ، مشروع طموح تهدف وزارة الصحة من خلاله الى توزيع الموارد بشكل صحيح يضمن سلامة النقل الطبي ، والاستجابة للخدمات الاسعافية في وقت قياسي .
ولفت أن العام الحالي ٢٠٢٠م سيكون بإذن الله سنه تفعيل كامل وشامل للمعايير المخطط لها .

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