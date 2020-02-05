“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع

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تمكن مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2020م، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2,269 لغمًا مضادًا للدبابات و8 عبوات ناسفة و1,165 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,581 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الخامس لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 127,483 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.