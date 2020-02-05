احدث الأخبار

“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”
أبرز المواد
 التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”
منطقة الرياض
 وزير العدل يوافق على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية
أبرز المواد
 ضمن فعاليات سباق الهجن في موسم حائل … المتحدة تتصدر بكار الجذاع ورمز القعدان لـ وهاج
منطقة حائل
 1,7 مليون زائر استقبلته مراكز التجمع الصحي الأول بالرياض في 2019
منطقة الرياض
 ارتفاع سعر برميل النفط 2.17 %
أبرز المواد
 دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة الهوائية يقلل نسبة الوفيات
أبرز المواد
 العمل تكشف حقيقة إلغاء نظام الكفالة للوافدين بالمملكة
أبرز المواد
 فلكية جدة: أول بدر عملاق بسماء المملكة في 2020.. السبت المقبل
أبرز المواد
 برنامج توعوي بمركز التاهيل الشامل بحائل عن مرض السرطان
منطقة الجوف
 هدف يودع 506 ملايين ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “حافز”
أبرز المواد
“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع

“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع

أبرز المواد
“إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”

“إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”

أبرز المواد
التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”

التويجري يبحث تطوير النقل الإسعافي في “صحة الرياض”

منطقة الرياض
وزير العدل يوافق على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية

وزير العدل يوافق على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية

أبرز المواد

“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع

“مسام” ينتزع 1581 لغما في اليمن خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=828606
المناطق - الرياض

تمكن مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2020م، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2,269 لغمًا مضادًا للدبابات و8 عبوات ناسفة و1,165 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,581 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الخامس لهذا الشهر.
يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 127,483 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

روابط ذات صلة

“إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”

“إعمار اليمن” يوقّع اتفاقية شراكة مع “الوليد الإنسانية”
وزير العدل يوافق على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية

وزير العدل يوافق على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية
ارتفاع سعر برميل النفط 2.17 %

ارتفاع سعر برميل النفط 2.17 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*