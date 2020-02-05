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أمير منطقة جازان يدشن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع اليوم

أمير منطقة جازان يدشن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع اليوم

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أمير منطقة جازان يدشن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع اليوم

أمير منطقة جازان يدشن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع اليوم
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=828611
جازان -فضه عطيف

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، فعاليات مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع التي تنظمها جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية مع شركائها من مؤسسات الدولة والمعرض المصاحب ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور طاهر بن محمد عريشي عن سعادته وأعضاء وعضوات الجمعية برعاية سمو أمير المنطقة للمبادرة والمعرض المصاحب، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة.

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