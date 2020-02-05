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أمير منطقة الجوف يكرم 15 رجلًا من الأمن العام

أمير منطقة الجوف يكرم 15 رجلًا من الأمن العام
http://almnatiq.net/?p=828621
المناطق - الجوف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة، اليوم، عددًا من ضباط وأفراد الأمن العام .
جاء ذلك خلال استقبال سموه مديرَ شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، وضباط شرطة المنطقة.
وقدم سمو أمير منطقة الجوف شكره للجميع على ما يقومون به من تفانٍ خلال أداء عملهم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على أمن وراحة المواطن والمقيم.
من جهته أعرب مدير شرطة منطقة الجوف باسمه ونيابة عن الضباط والأفراد المكرمين الشكر والتقدير لأمير منطقة الجوف على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً الاستمرار في تأدية واجبهم بكل أمانة والعمل حسب توجيهات سموه للحفاظ على أمن وطننا الغالي.
وفي الختام سلم سمو أمير منطقة الجوف الضباط والأفراد شهادات التقدير والبالغ عددهم 15، متمنياً لهم التوفيق.
حضر التكريم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

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