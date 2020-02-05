بمشاركة 4 جهات حكومية .. جولة تفتيشية لضبط منافذ بيع التبغ

مكة - عادل الزهراني

نفذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات و بلدية محافظة القنفذة و دوريات الأمن ، جوله تفتيشية على منافذ بيع التبغ من محلات ومتاجر.

الجولة التفتيشية أسفرت عن ضبط كمية من مواد التبغ المخالفة ومصادرتها وهي عبارة عن معسلات وجراك يباع بكمية أقل من ٥٠٠ مل وسجائر إلكترونيه و أكياس تنباك أفضل.

وجرى خلال الجولة التأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ ، كما جرى تطبيق نظام المخالفات على المنافذ المخالفة، و تنفيذ الإجراءات اللازمة من تعهدات لضمان عدم تكرار الملاحظات.