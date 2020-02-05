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أمير نجران يستعرض خطة عمل “تعداد السعودية 2020” بالمنطقة

أمير نجران يستعرض خطة عمل “تعداد السعودية 2020” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=828627
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن التعداد السكاني مهمة واسعة وبالوقت ذاته دقيقة، وهو ما يشكل تحدٍ أمام القائمين عليه.
جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مشرف منطقة نجران لمشروع تعداد السعودية ٢٠٢٠، حسن بن سالم الفيفي، وأعضاء فريق التعداد السكاني بالمنطقة، حيث نوه سموه بأهمية هذا المشروع في الاعتماد على مخرجاته في رسم استراتيجيات التنمية للوطن.
واستعرض سموه خلال اللقاء خطة تعداد السعودية ٢٠٢٠ في المنطقة، والمسار التنفيذي والزمني للمهمة، معربًا عن أمنياته لفريق العمل بالتوفيق.
من جهته بين الفيفي، أن هيئة الإحصاء تستخدم أساليب جديدة للكشف عن “تعداد السعودية 2020″، لتحقيق الشمولية والجودة للتعداد، واستخدام وسيلة العد الذاتي، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًا.

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