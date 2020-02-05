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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8094.36 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8094.36 نقطة
http://almnatiq.net/?p=828630
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 44.04 نقطة ليقفل عند مستوى 8094.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والجوف، والوطنية للتعليم، وعطاء، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، وأسمنت الجوف، ومجموعة السريع، وجدوى ريت الحرمين، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 9.91%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت الجوف، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 273.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7230.01 نقطة، وبتداولات تجاوزت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1133 صفقة.

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