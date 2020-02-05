الاتحاد العربي يُكمل استعداداته لانطلاقة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً

أكمل الاتحاد العربي لكرة القدم ولجانه التنظيمية جميع الاستعدادات الخاصة بإطلاق بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ستقام في 3 مدن في المملكة السعودية، وهي الرياض والدمام والخبر خلال الفترة من 17 فبراير الحالي حتى 5 مارس القادم، بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الاتحاد العربي لكرة القدم بتطوير بطولاته وتنمية مسابقات الفئات السنية للمنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، بما يكفل استمراريتها واستفادة اللاعبين العرب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.

وتستعيد الذاكرة العربية 5 نسخ سابقة للبطولة لهذه الفئة العمرية، حيث يعد المنتخب المغربي الأكثر تتويجاً بها وذلك في مناسبتين، يليه منتخبات العراق والسعودية وتونس بواقع مرة واحدة لكل منهم، إذ انطلقت البطولة لأول مرة تحت مسمى “كأس فلسطين للشباب” ثم تغير الاسم إلى “كأس العرب”, إذ أقيمت النسخة الأولى في ضيافة المغرب عام 1983، وحسم المنتخب العراقي اللقب لصالحه بعد الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية، بينما احتضنت الجزائر ثاني نسخ البطولة بعد عامين، وخسر منتخبها المباراة النهائية أمام شقيقه السعودي، الذي عوّض خسارته في نهائي 1983 وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد أربع سنوات، استضافت العراق منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، ونجح منتخبها في بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام المغرب، فيما توقفت منافسات البطولة لفترة طويلة، واستأنفت في عام 2011 بالنسخة التي أقيمت في المغرب، ونجح خلالها أصحاب الأرض في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على السعودية في الدور النهائي.

وفي العام التالي مباشرةً (2012)، أقيمت المسابقة في ضيافة الأردن، وبلغ منتخبا تونس والسعودية المباراة النهائية، غير أن المنتخب التونسي حسم اللقب للمرة الأولى.

واليوم، تتأهب المملكة العربية السعودية لاحتضان منافسات النسخة السادسة، بعد فترة غياب دامت 8 سنوات، بأكبر عدد للمنتخبات المشاركة (16 منتخباً) لأول مرة في تاريخ البطولة العربية، وبمشاركة جديدة لأول مرة لمنتخبي مدغشقر والسنغال.

