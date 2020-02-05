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أمير جازان يستقبل ‏مديرعام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف

أمير جازان يستقبل ‏مديرعام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف

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أمير جازان يستقبل ‏مديرعام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف

أمير جازان يستقبل ‏مديرعام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف
http://almnatiq.net/?p=828636
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، ‏مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف باعمال الهييئة أ. محمد بن قاسم واصلي.

وهّنأ سمو أمير جازان في مستهل اللقاء رئيس الهيئة المكلف أ. محمد واصلي بمناسبة تكليفه بالقيام بأعمال مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، موجهاً سموه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الهيئة بالمنطقة.
مؤكداً سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده- حفظهما الله – على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء في جميع مناطق المملكة لتوفير جميع الاحتياجات لأهالي المنطقة ومنها متابعة المشروعات بمحافظات القطاع الجبيلي وتنفيذ الخدمات التنموية والتطويرية في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة وكافة مناطق وطننا العزيز.

من جانبه أعرب مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المكلف بالمنطقة، عن شكره لسمو أمير المنطقة وسعادته بلقاء سموه وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وزملائه منسوبي الهيئة على تقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله

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