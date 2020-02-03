الأمير تركي بن هذلول يلتقي مدير جامعة نجران

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران, بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بقطاع التعليم والبحث العلمي، للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والابتكار.

واستعرض سموه خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، مشاريع المدينة الجامعية، وكذلك دراسة حلول المعوقات لمشروع المستشفى الجامعي، كما أطلع سموه على خطة البرامج التعليمية التي نفذتها جامعة نجران.

وثمن الأمير تركي بن هذلول الجهود التي تقوم بها جامعة نجران في خدمة الطلاب والطالبات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمخرجات الجامعة واختيار التخصصات المناسبة والنوعية التي يحتاجها سوق العمل وتسهم في تحقيق رؤية 2030.