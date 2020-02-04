أمير القصيم يلتقي رئيس جهاز الارشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, رئيس جهاز الارشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان, يرافقه مدير مكتب الارشاد والتوجيه بالمنطقة الشيخ زياد المشيقح, والرائد محمد الحسون, ومدير إدارة التوعية في الجهاز النقيب عبدالكريم اللحيدان.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع بمناسبة زيارتهم للمنطقة, مثمناً المهام الجليلة التي يؤديها جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني, بنشر منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري , ومحاربة كافة الأفكار والعقائد الفاسدة والدعوات المنحرفة, مشيداً بما تبذله الوزارة بقيادة سمو وزير الحرس الوطني من جهود في هذا المجال, مؤكداً على البطولات والتضحيات التي يقوم بها رجال الحرس الوطني والتي هي محل فخر واعتزاز جميع أبناء هذه البلاد, منوهاً بالدعم اللامحدود الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مثمناً الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه أعرب رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام لرجال الحرس الوطني بالمنطقة.