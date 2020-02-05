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وزير الخارجية يستقبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

وزير الخارجية يستقبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
http://almnatiq.net/?p=828669
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، معالي الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف .

ورحب سموه خلال الاستقبال بالأمين العام متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعا للعمل مع معاليه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

كما استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحة العراقية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول العربية في الوزارة سعيد بن عثمان سويعد.

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