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“آل هدران ” يتفقد أعمال الإزالة على طريق الملك عبدالعزيز بوادي الدواسر

“آل هدران ” يتفقد أعمال الإزالة على طريق الملك عبدالعزيز بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=828678
وادي الدواسر - فالح الدوسري

وقف رئيس المجلس البلدي بمحافظة وادي الدواسر إبراهيم بن مفرج آل هدران يرافقه أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس على أعمال إزالة المباني الواقعة على طريق الملك عبد العزيز التي تنفذها البلدية ، وكان قد صدر بشأنها قرار بنزع ملكيتها لصالح توسعة الطريق .

وأوضح رئيس المجلس البلدي أن تفقد أعمال الإزالة يأتي ضمن الجولات الميدانية التي ينفذها المجلس ، ولمتابعة سير العمل والإطلاع على ماتم حيال ذلك ، واستعدادًا للبدء في مشروع توسعة الطريق وإعادة السفلته وتطويره.

وقدم ” آل هدران” شكره وتقديره لرئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس على الجهود المبذولة

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