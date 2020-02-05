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اختتام التصفيات النهائية لمسابقات أندية الحي بتعليم وادي الدواسر

اختتام التصفيات النهائية لمسابقات أندية الحي بتعليم وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=828685
وادي الدواسر - فالح الدوسري

ضمن ⁧‫مسابقات ماهر‬⁩ التي اطلقتها ⁧‫أندية الحي‬⁩ بوادي الدواسر‬⁩ اختتم يوم أمس الإثنين مسابقة الخط العربي ، بحضور الرئيس التنفيذيلأندية الحي مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري ويرافقه المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عايض آل مجلي ومدير مكتب ⁧‫تعليم السليل‬⁩ الأستاذ خلف العمور وعدد من قادة الأندية ، وذلك بنادي حمزة بن عبدالمطلب بالسليل.

حيث تجول الحضور في المعرض المصاحب الذي شمل أبرز المشاركات التي شاركة بها الأندية وحققت مراكز متقدمة ، والتي بلغت أكثر من٦٠ لوحة من الخطوط العربية مثل خط النسخ وخط الرقعة وخط الثلث والخط الديواني .

وفي ختام البرنامج تم تكريم الفائزين في مسابقة الخط العربي ، حيث نال المركز الأول على مستوى أندية المحافظة نادي الحي بالصالحية ،وحقق المركز الثاني نادي حمزة بن عبدالمطلب بالسليل ، كما حصل على المركز الثالث نادي الحي بتحفيظ الخماسين و نادي الحي باللدام .

الجدير بالذكر أن مسابقة الخط العربي تأتي أحد المسابقات التي أطلقتها أندية الحي الترفيهية التعليمية بوادي الدواسر في شهر ينايرالماضي في جميع الأندية حيث بلغ عدد المشاركين في التصفيات الأولية أكثر من ٤٠٠ مشارك ، وتهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن والعناية بالخط العربي وجمالياته و تنمية المهارات الفنية في هذا المجال.

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