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الأحوال المدنية المتنقلة لم تقدم كافة خدماتها لمحافظة البدع

الأحوال المدنية المتنقلة لم تقدم كافة خدماتها لمحافظة البدع

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الأحوال المدنية المتنقلة لم تقدم كافة خدماتها لمحافظة البدع

الأحوال المدنية المتنقلة لم تقدم كافة خدماتها لمحافظة البدع
http://almnatiq.net/?p=828692
المناطق- تبوك- علي العميري:

بدأت العربة المتنقلة بالأحوال المدنية في محافظة البدع ، بتقديم خدماتها للرجال ، وذلك ضمن مبادرة “موجودين” لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.
وبعد تصريح الأحوال المدنية أن الوحدة المتنقلة تقدم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”، إلى جانب الحقائب المتنقلة لذوي القدرات الخاصة لتقديم الخدمة في أماكن تواجدهم.
عندها استبشر أهالي محافظة البدع والمراكز التابعة بوصول الوحده المتنقله للاحوال المدنية بمنطقة تبوك ولكن كانت المفاجأة في عدم تقديم الخدمات المذكورة سوى إصدار الهوية الوطنية وتجديدها عن طريق الحقيبة المتنقلة . مما تسبب في تعطيل مصالح الأهالي الذين كانوا على أمل بأن الوحدة المتنقلة سوف تخدمهم بشكل أوسع ووفق التصريحات التي أطلقتها الخدمة المدنية الا ان ذلك لم يحدث مما انعكس سلبا عليهم بعد تلك الوعود ، ولا زال الأمل يحدو لدى الأهالي بتوفير جميع الخدمات حتى يتسنى لهم بإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهوله . فهل تحقق مطالبهم ؟
ومن جهته أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية الأستاذ محمد الجاسر بأن العربة المتنقلة تحتاج الى وجود اتصال عبر الاقمار الصناعية لتوفير الخدمة من خلالها وهو مالم يتم عند الزيارة لمحافظة البدع لضعف الاشارة وتم تعويض ذلك عبر الحقائب المتنقلة وسيتم ترتيب زيارات اخرى بإذن الله عبر العربة المتنقلة بالتنسيق مع المحافظة.

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