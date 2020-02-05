البيئة والمياه تصادر سخاوي بحرية في بحر ضباء

المناطق- ضباء - فايز السميري:

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة ضباء بعمل جولة تفتيشية مفاجئة بعرض البحر حيث تم العثور على كمية من السخاوي البلاستيكية الممنوع استخدامها حيث أن هذا النوع من السخاوي له تأثير سلبي على البيئة البحرية وفي حال فقدانه تكمن خطره بالأحياء البحرية، السخاوي البلاستيكية من اخطرالمماراسات السيئة التي تستخدم بالصيد كما أن وزارة البيئة والمياه والزراعة لا تألوا جهداً بإرشاد الصيادين في توضيح مدى خطورة هذا النوع من السخاوي حيث تقوم بمخالفة من يقوم باستخدامها لاستدامة الأحياء المائية.

