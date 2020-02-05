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ضمك يتعادل مع العدالة في افتتاح الجولة الـ17

ضمك يتعادل مع العدالة في افتتاح الجولة الـ17
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المناطق - واس

تعادل فريق ضمك مع ضيفه العدالة بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم، في افتتاحية الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل إبراهيم الشنيحي هدف ضمك في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل فريق العدالة عن طريق لاعبه تشارلز أندريا في الدقيقة 78.
، وبهذا التعادل رفع فريق ضمك رصيده لـ 11 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين زاد العدالة رصيده نقطة ليصبح في المركز الرابع عشر بـ 12 نقطة .

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